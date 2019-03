Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada Pawłowi Rabiejowi: to niezgodne z polską konstytucją

Deklaracja wiceprezydenta Pawła Rabieja i polityka Nowoczesnej o poparciu dla wprowadzenia w Polsce związków partnerskich, a w dalszej perspektywie także możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne, wywołała prawdziwą burzę. Odniósł się do nich także szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Chcę też jednoznacznie powiedzieć, że nie popieramy małżeństw homoseksualnych, a przez to nie popieramy adopcji dzieci przez te małżeństwa, bo to jest automatyczne - dodał Kosiniak-Kamysz. - Jeżeli by ktoś proponował, to to jest zrównanie i nadanie tych praw. To jest niezgodne z polską konstytucją, gdzie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To jest nasze stanowisko i po to też jesteśmy w Koalicji Europejskiej, żeby takie stanowisko reprezentować - zapewnił.