Władysław Kosiniak-Kamysz o zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego: podchodzę do tego z dystansem

"Jeżeli tylko COVID minie, to będzie kongres i wybory w PiS. Tym razem jeszcze będę kandydował, ale na pewno ostatni raz" - powiedział prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Deklarację komentował w programie "Tłit" szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Znam zapowiedzi tych, którzy mieli już dawno odejść. Do tej pory nie pożegnali się ani z polityką, ani z funkcjami. Podchodzę do tego z dystansem. Na szczęście nie ja wybieram prezesa Kaczyńskiego, ani nie on ustala nam wybory w PSL - stwierdził. - Prezes Kaczyński będzie prezesem PiS-u do kiedy będzie chciał i nikt inny go z tej funkcji w PiS-ie nie zdejmie - dodał Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń