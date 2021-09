Władysław Kosiniak-Kamysz o problemach w pogotowiu ratunkowym: stan wyjątkowy

PSL powalczy o unijne miliardy

Kosiniak-Kamysz skomentował również sytuację związaną z wypłatą unijnych środków, które sfinansować mają Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że jego partia zrobi wszystko by te pieniądze trafiły do m.in. do polskich rolników. Ocenił również, że winę za obecną sytuację ponosi rząd niezdolny do dialogu z UE.