Warszawa. Śmigłowce zamiast karetek. Ratownik dla WP: jeżdżą też wozy policji

Adam Piechnik, ratownik medyczny i pielęgniarz: - Śmigłowce LPR to nie wszystko. Jestem teraz na dyżurze w karetce i 20 minut temu minęliśmy też ratowniczy ambulans policji. One różnią się od naszych karetek: są białe z niebieskim pasem, ale załoga ma ratownicze stroje. Wygląda na to, że zarządzono: "wszystkie ręce na pokład" w sytuacji, kiedy ok. połowy naszych karetek nie ma obsad, bo w końcu postanowiliśmy zadbać o nasze zdrowie. Na tym polega nasz protest.