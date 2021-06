Władysław Kosiniak-Kamysz o oświadczeniu Kultu. "Kuriozalne"

Muzycy zespołu Kult opublikowali oświadczenie, w którym poinformowali, że nie wezmą udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni. "Apartheidowi mówimy zdecydowanie nie. Chcemy łączyć, na nie dzielić" - stwierdzili. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Używanie pojęcia "apartheid" jest pomieszane, poplątane, niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Nie porównujmy tego, się działo w RPA, segregacji rasowej, ludobójstwa z uwagi na kolor skóry, którego nie wybierasz. Użycie tego słowa jest kuriozalne - podkreślił. - Jeśli może się ktoś zaszczepić - powinien się zaszczepić. Jest zmasowana akcja dezinformacji w Polsce, w Europie i na świecie dotycząca szczepień. To ciężka patologia, z którą trzeba walczyć, a nie poddawać się jej i mówić: to jest wolność wyboru - mówił Kosiniak-Kamysz. - Jeśli podejmujesz taki wybór, musisz być świadomy konsekwencji - że twój wybór może narazić drugą osobę na niebezpieczeństwo, doprowadzić do kolejnego lockdownu - zaznaczył prezes PSL. - Szczepienia są darmowe, są dostępne dla wszystkich - powinny być powszechne. Zachęty powinny być stosowane - premiowani ci, którzy się zaszczepili. Trzeba walczyć z kłamstwem, z fake newsami, z głupotami. Jest grupa osób, która nie może być zaszczepiona z uwagi na stan zdrowia, czynniki ryzyka. Ona nigdy nie powinna być przez to w żaden sposób dyskryminowana - mówił polityk.