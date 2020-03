WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze kosiniak-kamysz + 2 koronawirusŁukasz Szumowski Patryk Osowski 2 godziny temu Władysław Kosiniak Kamysz o Łukaszu Szumowskim: Zachowanie godne najwyższej oceny W obliczu koronawirusa minister zdrowia Łukasz Szumowski ma ogromnie trudne zadanie. Władysław Kosiniak-Kamysz w Wirtualnej Polsce stwierdził,... Rozwiń może pan stwierdzić że to dobrze ż … Rozwiń Transkrypcja: może pan stwierdzić że to dobrze że w czasie epidemii na czele Ministerstwa Zdrowia stoi profesor szymowski oceniam i jego pracę dobrze i przejrzystość my z różnych obozów to jest to co jest to charakteryzuje często lekarzu Po pierwsze zachowuje spokój a spokój Jest dzisiaj i jego taki spokojny tłumaczenie mówienie Jak sytuacja w bardzo precyzyjne informowanie to jest wielka wartość w tych dniach i jestem u za to wdzięczny powiem wprost do uspokajał tak i taki powinien tak powinien być decyzję Podjął w odpowiednim czasie Czy wszystkie decyzje są dobre i odpowiednie przyjdzie czas na na rozliczeń i na analizę tego ale dzisiaj na pewno informowanie sposób zachowania jego zaangażowanie jest godne jak najlepsze oceny i taką mogę mu dzisiaj wystawić więc Dobrze że potrafimy w takich sytuacjach rozmawiać i współpracować ze sobą Myślisz że to jest szansa na może nawet na przyszłość na odmienienie tej bratobójczej wojny która która nas wyniszcza