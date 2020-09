WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze pis + 2 władysław kosiniak-kamyszgeorgette mosbacher Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje wypowiedź Georgette Mosbacher: To reakcja na "głupie słowa" polityków PiS Mosbacher dla WP o liście ambasadorów: "W kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii". Do słów ambasador USA odniósł się w programie... Rozwiń Polska posiada na zachodzie reputa … Rozwiń Transkrypcja: Polska posiada na zachodzie reputację kraju nie przyjaznego mniejszościom seksualnym i jesteście po złej stronie historii to mówi ambasada USA w rozmowie z Marcinem makowskim z Wirtualnej Polski to jest drugi sygnał po liście ambasadorów do Polski jak pan odbiera te słowa i ten list bardziej mnie niepokoi to jak atmosfera jest w Polsce wzajemnej wrogości szczucia jednych na drugich i to oddziaływuje widać nie tylko na Polskę ale i na Europę i świat i są takie reakcję których bym nie chciał przeżywać że inni ambasadorowie Pump ambasadorowie państw przyjaźń o innych mniej lub bardziej jednak nie muszą czy chcą wtrącać się w to co się dzieje w Polsce gdyby nie było słów głupi wypowiadanych przez polityków szczególnie to takich reakcji by nie było ja się zgadzam z tymi wszystkimi którzy bazują na godności człowieka tej przyrodzonej nie zagląda newsa firanki i nie szczuć u jednych na drugim bo słowa to mi chodzi o to że ktoś komuś nie oddychać Tylko że z chłopa często potrafią ranić a wręcz Zabijać czas Prowadź prędkości już odpowiadają tak że Ci wszyscy którzy podpisali się pod tymi z tym to nie wiedzą nie znają się oglądają nie telewizję co trzeba a przede wszystkim wychodzą ze swoich kompetencji i nie powinni w ogóle się odzywać no i co innego mówiły jeszcze w pierwszy chyba reakcjach na ten list wiceminister spraw zagranicznych który mówił że zgadza się z treścią tego listu że szacunek dla każdego człowieka jest podstawowy źle że takie listy Są to nie jest dobre dla państwa polskiego że dochodzi do sytuacji kiedy takie listy powstają ale trzeba zapytać się Dlaczego powstają bo może pada zbyt dużo które ranią które potrafią niszczyć komuś życie i to opisują reportaże ostatnio Idź do czegoś dla takiego szczucia wzajemnego nie powinniśmy dopuszczać zmieniać politykę ja po to naprawić ten w polityce żeby nie wprowadzać ich do rynsztoku chamstwa obłudy i szczucia jednych na drugich tylko z tego rynsztoku polską politykę ale nie ma pan wrażenia że Ambasador mosbacher wychodzi jednak ze swojej roli najpierw podpisuje list a później w wywiadzie dla WP mówi o tym że no amerykańskie firmy nie będą inwestować w Polsce jeżeli tak będzie ten dialog No to nie jest tylko ostrzeżenie to jest jednak trochę już strasznie to gdzie są te zachwyty nad Donaldem trampem i całą polityką amerykańską obecnie rządzących bo z tym jakoś nie mieli problemu przez ostatnie lata wizyta prezydenta Dudy na finale kampanii wyborczej przecież miała służyć ponownemu wyborowi pana prezydenta i była miała ten cel stricte polityczny w prawej stronie żałować tego pani Ambasador mnie nie zaskakuje bo ona ten styl uprawiania dyplomacji taki bardzo sposób czytelny obrony interesów amerykańskich i dbanie o interesy amerykańskie prowadzi od samego początku ale pan prezydent Duda zaakceptował to wychodząc na wspólną konferencję gdzie prezydent polityk z ambasadorem Stanów Zjednoczonych stał na Wspólnej konferencji to się bardzo rzadko zdarza A to miało miejsce za prezydentury Andrzeja Dudy ale to wpis teraz będą żałować te żałować tych wszystkich słów tych konferencji tego wspierania bo nagle się okazuje zmiany największy sojusznik No i jednak ma jakieś uwagi do nas to jest tak jak się ukierunkowuje politykę zagraniczną tylko w jednej w jedną stronę i buduje się relacje nieprzyjacielskie nie oparte tylko i wyłącznie na wzajemnych wartościach współdziałaniu akceptujących różnice wielkość państw i i moc tych pań No bo przecież my nie możemy być równorzędny pod względem siły ekonomicznej mili Czy politycznej do Stanów Zjednoczonych ale przyjaźń też nie może być wiernopoddańcze ta ona musi mieć charakter partnerski byłaby mocniejsza ta przyjaźń i charakter gdybyśmy mieli silną pozycję w Unii Europejskiej to nie ma silnej pozycji w Unii Europejskiej polityka Wschodnia zawalona zupełnie przykład Białorusi Najlepiej to pokazuje że Litwa jest głównym ośrodku nie Europy na Białoruś a Stany Zjednoczone na których otwarliśmy jako jedyny filarze swoją politykę widać że w wielu kwestiach mogą mieć zupełnie inne zdanie i to mówi przed administracji jednak Ambasador wskazany przez Donalda trumpa nie przez inny obóz polityczny nie przez demokracji