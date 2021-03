Władysław Kosiniak-Kamysz do Pawła Kukiza: kto dotyka PiS-u, ten znika

Paweł Kukiz przyznał, że uczestniczył w pracach nad Nowym Ładem, starał się, żeby uwzględniono zmiany ustrojowe. Ewentualną dalszą współpracę Kukiza z PiS komentował w programie "Tłit" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jest coraz więcej takich sygnałów, więc wydaje się, że jest to możliwe. Na pewno ucieszyłbym się, gdyby został spełniony postulat, który jest też naszym postulatem - sędziów pokoju. To byłoby pozytywne osiągnięcie. Ale odradzałbym związków z PiS-em, bo kto dotyka PiS-u, ten znika. Mogą zaświadczyć o tym obecni koalicjanci - mówił Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL odniósł się również do słów Krzysztofa Skiby, który stwierdził, że Paweł Kukiz to "bardzo smutny przypadek", który "roztrwonił zaufanie". - Ja staram się pamiętać o dobrych rzeczach. Mam nadzieję, że te postulaty, z którymi szliśmy razem do wyborów, będziemy mogli realizować. I o to będę walczył - o sędziów pokoju, o sprawy RPO - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

