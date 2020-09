Władysław Frasyniuk o Lechu Wałęsie. "Tylko tchórze proponują, aby mówić o nim agent"

Nie milkną echa wypowiedzi Dariusz Piontkowskiego o Lechu Wałęsie. Szef MEN był pytany o to, czy swoim uczniom opowiadałby o byłym prezydencie jako agencie, czy twarzy o Solidarności. - Trzeba mówić i o jednym i o drugim - powiedział lider oświaty . Do tych słów odniósł się na antenie TVN24 Władysław Frasyniuk, który przyznał, że "w pamięci odkładają się jedynie negatywne skojarzenia".

Działacz opozycji Wałęsę uważa za bohatera i jednego z dwóch mężów stanu oprócz Józefa Piłsudskiego. O byłym prezydencie mówi, że "doprowadził do nowoczesnej konstytucji, państwa prawa, demokracji, gospodarki wolnorynkowej". - Co robił minister edukacji? Może był tchórzem, a tchórze proponują, żeby o Wałęsie mówić agent - skomentował.

Opozycjonista wspomniał również o jednym z postulatów Porozumień Sierpniowych. Chodzi o "dobór kadry na zasadzie kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej". Frasyniuk uważa, że wszystkie partie mają z tym problemy, ale PiS to kompletna demoralizacja. - To się zakończy buntem w tej partii. Już teraz mamy lepszy i gorszy sort. Ten pierwszy ucieka do spółek skarbu państwa, czy europejskich instytucji po to, żeby się "nachapać". Ta pazerność na kasę będzie elementem podziału - twierdzi.