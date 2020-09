Lech Wałęsa odpowiada na zarzuty Sławomira Cenckiewicza. "Słynny producent teczek Kiszczaka i agenta Bolka"

- Skrajnie negatywnie oceniam jego zachowanie np. 16 sierpnia, w trzecim dniu strajku. Fakt położenia strajku był karygodny. Jego książka "Droga nadziei" opisuje, jak 16 sierpnia go wyzywano, ubliżano mu, jak on się załamał, jak on prosił o wybaczenie, o pomoc. Jest to postać dla mnie wciąż niejasna - mówił historyk w opublikowanej w poniedziałek rozmowie.