Władysław Frasyniuk gorzko o wyborach: "Nie ma co otwierać szampanów"

Na pytanie dziennikarza, skąd taka stosunkowo niska frekwencja we Wrocławiu (51 proc.), Frasyniuk stwierdził, że w Warszawie frekwencję "napędził ostry konflikt", którego we Wrocławiu nie było. Wrocławianie zorientowali się z sondaży, że PiS nie zdobędzie miasta i to ich zdemobilizowało.

Za wcześnie na szampana

Były opozycjonista zastrzegł jednak, że nie można mówić o zwycięstwie. - Absolutnie nie, nie ma po co otwierać szampanów. To nie jest zwycięstwo polityków, Koalicji Obywatelskiej czy innych ugrupowań będących w opozycji do PiS-u. Polityki nie można sprowadzać tylko do wyników statystycznych. Ta kampania pokazała, że po naszej stronie brakuje liderów i oferty pociągającej wyborców, mobilizującej ich - stwierdził wrocławski polityk.