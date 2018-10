Mazurek puszcza oko do PSL. "Może powinni pomyśleć o koalicji z nami?"

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości postanowiła złagodzić napięcia pomiędzy jej partią a PSL. Najpierw wyjaśniła niedawną wypowiedź o "wyeliminowaniu" Ludowców, a następnie zasugerowała, że mogliby stać się koalicjantem PiS.

- Przecież powiedziałam to w kontekście wyborów samorządowych i ta eliminacja to czerwona kartka. Tylko i wyłącznie tyle, albo aż tyle. PSL rozpaczliwie mnie zaatakowało, w sposób niesłuszny. Dokonało nadinterpretacji. To słowo jest używane w wielu płaszczyznach i wielu odniesieniach, nie tylko w takim, jakim wskazało go PSL - tłumaczyła.