Władimir Putin krytykuje Gretę Thunberg za przemówienie w ONZ. "Miła, ale zmanipulowana"

Prezydent Rosji skomentował wystąpienie szwedzkiej aktywistki podczas szczytu klimatycznego w Nowym Jorku. - Wytłumacz krajom rozwijającym się, dlaczego mają nadal żyć w biedzie - zwrócił się do Grety Thunberg Władimir Putin.

- Ludzie są chorzy, umierają, a wy potraficie tylko mówić o pieniądzach. Młodzi ludzie zaczynają rozumieć waszą zdradę i nie pozwolimy wam od tego uciec. Nie powinnam być tutaj. Powinnam wrócić do szkoły, po drugiej stornie oceanu. Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoim pustymi słowami. Jak śmiecie - mówiła szwedzka aktywistka. Po jej słowach rozległy się oklaski.

Do słów 16-latki odniósł się Władimir Putin. - Jest miła, ale źle poinformowana. Została zmanipulowana do przedstawienia nierealnych żądań. Idź i wyjaśnił krajom rozwijającym się, dlaczego mają nadal żyć w biedzie, zamiast być jak Szwecja. Godne ubolewania, że niektóre grupy wykorzystały nastolatkę do osiągnięcia własnych celów - powiedział prezydent Rosji, cytowany przez agencję reuters.com. Nie zdradził jednak, o jakie grupy chodzi.