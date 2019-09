Jan Szyszko o Grecie Thunberg: to dziewczę chyba nie wie, co mówi

- Serdecznie jej współczuję - komentuje wypowiedzi Grety Thunberg były minister środowiska Jan Szyszko. Jego zdaniem nastoletnia aktywistka została oszukana i nie może rozumieć spraw, które porusza w swoich wystąpieniach.

- Serdecznie jej współczuję. To dziewczę na pewno oszukano, na pewno to dziewczę chyba nie wie, co mówi, bo jest ciężko, aby w tym wieku rozumieć dokładne meandry polityki i gospodarki - one się tu nawzajem łączą - stwierdził Szyszko.