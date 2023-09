Wjechał wprost pod pociąg. Wszystko nagrały kamery monitoringu

Niebezpieczne zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu w Turcji. Pasażerowie pociągu nie mieli pojęcia, co się dzieje, gdy maszynista nagle zaczął hamować. Wszystko przez kierowcę srebrnego vana, który wjechał wprost pod rozpędzony pociąg na niestrzeżonym przejeździe. Wówczas doszło do zderzenia. Rozpędzona maszyna wbiła się w auto, taranując je i zatrzymując się kilkadziesiąt metrów dalej. Do zdarzenia doszło w północno-zachodniej Turcji. Kierowca przeżył koszmarnie wyglądający moment wypadku. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala w prowincji Zonguldak. Agencja Reutera udostępniła nagranie z monitoringu, na którym widać potężną siłę uderzenia pociągu w samochód. Kierowca, który przeżył, może mówić o dużym szczęściu.