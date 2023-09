Wjechał w tył auta i przeleciał nad dachem. Wypadek motocyklisty w Lubelskiem

Poważny wypadek motocyklisty w Lubelskiem. 33-letni kierowca motocykla wjechał w tył zwalniającego samochodu. Jednoślad upadł, a kierujący z impetem przeleciał nad samochodem. Motocyklista trafił do szpitala. Do wypadku doszło w miejscowości Krupe w województwie lubelskim. Jak widać na nagraniu, samochód marki skoda zwalniał, aby dokonać skrętu w lewo. Motocyklista zderzył się z tyłem auta, a sam przeleciał aż na maskę samochodu. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 33-latek nie zachował bezpiecznej odległości od samochodu. – Mężczyzna przeleciał nad autem, jednak kierowcy tego ostatniego udało się zahamować. Nie doszło więc do potrącenia – poinformowała starsza sierżantka Anna Chuszcza. Obydwaj kierujący byli trzeźwi. Motocyklista trafił do szpitala, ale z wstępnych ustaleń wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z kolei 21-letni kierowca skody i jego 19-letnia pasażerka nie ucierpieli w wypadku. Szczegóły zdarzenia są wyjaśniane przez policję.