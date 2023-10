Wjechał po pijaku w przystanek i zabił 5 osób. "Chcę eutanazji"

Dusan Dedecek spowodował jeden z najbardziej tragicznych wypadków komunikacyjnych w historii Słowacji. Były sekretarz Komitetu Olimpijskiego Głuchoniemych pod wpływem alkoholu wjechał w przystanek autobusowy, na którym ludzie czekali na autobus. Przed sądem przyznał się do winy, wyraził skruchę i stwierdził, że to on powinien był umrzeć zamiast ofiar.