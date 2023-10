Szokujące ultimatum Hamasu. Głowa zakładnika za każdy zniszczony dom

Liczba ofiar śmiertelnych ataku Hamasu wzrosła do 900 Izraelczyków, co najmniej 2,6 tys. zostało rannych - podały izraelskie kanały telewizyjne. Dziesiątki osób wzięto do niewoli. Jak grożą Palestyńczycy, jeńcy mogą podzielić los ofiar zaatakowanego festiwalu w Izraelu.