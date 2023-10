Trzęsienie ziemi na Słowacji najsilniejsze od 80 lat. Słowacy liczą straty

Pierwsze zgłoszone szkody to uszkodzenia budynków

Jak podaje portal ta3.com, we wsi Košarovce (powiat Humenné) doszło do uszkodzeń konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej, co potwierdził burmistrz Peter Čokota. Mieszkańcy czekają obecnie na inżyniera budownictwa, a uczniowie nie poszli rano do szkoły. Stopień uszkodzeń we wsi jest umiarkowany, uszkodzeniu uległo kilka domów, na których widoczne są pęknięcia.