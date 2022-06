Wjechał na zamknięty przejazd kolejowy. Ominął szlabany

Jak podaje "Dziennik Wschodni" do zdarzenia doszło w miejscowości Dębe Wielkie pod Mińskiem Mazowieckim. Spod szkoły podstawowej wyjechał autobus. Miał zawieźć dzieci do oddalonych o kilka kilometrów Górek. Autobus dojechał do przejazdu kolejowego międzynarodowej trasy E20.