Wjechał na czerwonym i spowodował wypadek. Skończyło się na pouczeniu

Do wypadku przyjechali ratownicy, straż, a także funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego legionowskiej komendy. - 32-letni mężczyzna, który kierował pojazdem bmw, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, w wyniku czego doszło do zderzenia z toyotą, którą kierował 49-letni mężczyzna. Policjanci zastosowali wobec kierującego bmw pouczenie - poinformowała komisarz Justyna Stopińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.