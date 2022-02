Wizyta sekretarza NATO w Polsce. MON o zmianach dla Polski

Sekretarz obrony USA spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. - Przede wszystkim wizyta jest kolejnym sygnałem spójności i determinacji NATO do odstraszenia ewentualnego agresora - mówił w programie "Newsroom" WP Marcin Ociepa, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej. Agresywne działania Rosji mają być widoczne nie tylko na Ukrainie, ale również na Białorusi czy Afryce. - Dlatego tak ważne jest pokazanie jedności NATO - dodaje Ociepa. Wiceszef MON zaznacza, że należy zachować spokój. - Chciałbym, żeby opinia publiczna w Polsce była całkowicie pewna zarówno sojuszy międzynarodowych, których członkiem jest Polska, bo w ostatnich tygodniach pokazali tę determinację NATO i UE do obrony swoich członków, ale także pewna swoją armią. Należy zachować spokoj - podkreśla Ociepa, jak zaznacza Sojusz pokazał swoją solidarność i determinację do obrony każdego metra kwadratowego ziemi państw członkowskich NATO.