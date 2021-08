Wizyta premiera i ministra w Brzydowie to ustawka? W tle pożyczone maszyny

Rolnik wskazał, że praktycznie tylko "użyczył gospodarstwa". Podkreślił również, że maszyny, które stały w tle i do których odnosił się premier, nie należą do niego. - Gros osób myślało, że ten sprzęt był mój. To była jednak tylko wystawka. Przywieźli je dealerzy, żeby rolnicy, którzy przybyli na miejsce, zobaczyli je i może kupili - poinformował nas rozmówca.