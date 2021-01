Witold Waszczykowski o wyborach w USA: nie były uczciwe

- Piosenki Lady Gagi? Coś tam słyszałem, ale szczegółów nie pamiętam. To nie jest ta muzyka, której słucham, ale jeśli gra w radiu, to nie wyłączam - stwierdził były szef MSZ Witold Waszczykowski , który był w środę gościem Beaty Lubeckiej w Radiu Zet. W ten sposób odparł na pytanie o amerykańską piosenkarkę i kompozytorkę, która odśpiewa hymn USA podczas ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Joe Bidena.

- My z Polski nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te wybory były sfałszowane, czy nie, chociaż wielu Amerykanów, polityków amerykańskich, na przykład Rudolph Giuliani twierdzi, że były sfałszowane. My tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić - powiedział były szef MSZ.

- Oglądając kampanię wyborczą, to co się działo, możemy powiedzieć, że nie były to uczciwe wybory. Prezydenta Donalda Trumpa traktowano w sposób nieuczciwy. Ikoną tej nieuczciwości będą obrazki z wyłączania wizji i fonii prezydenta, kiedy przemawiał. Ten bagaż nieuczciwych wyborów będzie ze sobą nosił Joe Biden - dodał.