Witek potwierdza. Ustawa posła Hoca do kosza

O zapowiedzi wprowadzenia do porządku obrad nowej ustawy dotyczącej walki z pandemią przypomniała w środę posłanka Polskiej Partii Socjalistycznej Joanna Senyszyn. Jak powiedziała, nowy projekt miał zostać uzupełniony przez rząd o postulaty opozycji. Wnioskowała o wprowadzenie go do porządku posiedzenia.