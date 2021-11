Witek odpowiada Siarkowskiej. "Tak naprawdę nie wiem, o co jej chodzi"

Część polityków opozycji domagała się, aby było to spotkanie otwarte dla mediów. - Nie chcę robić z tego show. Podchodzę do tego bardzo odpowiedzialnie. Miałam taką dobrą wolę, ponieważ asumptem do tego było jednodniowe posiedzenie zwołane w trybie pilnym ws. kryzysu na granicy. To było bardzo dobre posiedzenie, ja sama dziękowałam wszystkich parlamentarzystom za odpowiedzialne podejście do tematu - komentowała Elżbieta Witek we wtorkowym "Gościu Wydarzeń".