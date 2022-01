Wirusolożka prognozuje: przejście SARS-CoV-2 w kierunku wirusa sezonowego potrwa w Polsce około 10 lat

- W przypadku wirusów zawierających RNA, takich jak koronawirusy, jest to wręcz nieuniknione. Niektóre z nich będą zyskiwały na zakaźności i skuteczniej uciekały przed odpowiedzią odpornościową. Z kolei inne zmiany mogą doprowadzić do utraty zakaźności i tym samym eliminacji tego wariantu. To naturalna selekcja — stwierdziła prof. Szuster-Ciesielska.