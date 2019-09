Wirtualne muzeum. Sztuka dostępna dla każdego i za darmo

Wyjątkowy portal Muzeum Narodowego w Krakowie, pierwszy tak duży w Polsce. Placówka udostępnia w internecie ponad 130 tys. dzieł sztuki – każdemu i za darmo. Realizacja projektu wartego ponad 9 mln zł zajęła 3 lata, było warto – efekt robi wrażenie.

Ponad 120 osób zaangażowanych w tworzenie wirtualnego muzeum, 3 lata pracy i koszt 9 mln 362 tys. 748 zł - Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK) uruchomiło specjalną platformę, dzięki której każdy ma dostęp do ponad 130 tys. dzieł sztuki. Te liczby sprawiają, że dla muzeum to jedno z największych przedsięwzięć pod względem logistycznym, a w skali kraju jest to największe kompendium wiedzy o zbiorach. Wszystko pod adresem: zbiory.mnk.pl.

- Portal został zaprojektowany zgodnie z założeniem, że cyfrowe zasoby Muzeum Narodowego w Krakowie powinny być dostępne dla jak największego grona odbiorców, a nie służyć wyłącznie specjalistom. Kładąc akcent na prezentację dzieł sztuki w sposób przystępny i zrozumiały, mamy nadzieję, że portal przysłuży się do rozwoju edukacji, a także umożliwi zwykłemu odbiorcy zapoznanie się z obiektami dziedzictwa kulturowego.– mówi Wirtualnej Polsce dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wśród sfotografowanych, skatalogowanych i udostępnionych dzieł znalazło się nie tylko malarstwo, ale także rzeźba, grafika, fotografia czy rzemiosło artystyczne. Stanowią obraz polskiego, ale i światowego dziedzictwa kulturowego, od prehistorii po czasy współczesne. Rzecz jasna, wśród zbiorów nie zabrakło dzieł wielkich twórców sztuki, jak Leonardo da Vinci czy Rembrandt van Rijn oraz rodzimych artystów, takich jak Wyspiański, Malczewski, Boznańska czy Nowosielski.

- Rzeczywistość zmienia się każdego dnia, a muzea jeśli mają budzić zainteresowanie muszą się zmieniać razem z tą rzeczywistością. Wszyscy korzystamy obecnie z nowych technologii. Przenosząc zbiory MNK do internetu, nie chcemy, by portal zastąpił wizytę w muzeum, ale by jego odbiorcy mogli lepiej się do tej wizyty przygotować czy uzupełnić swoją wiedzę – mówi dr hab. Łukasz Gaweł, Z-ca Dyrektora ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji.

- Tego typu projekty digitalizacyjne, w takich instytucjach, jak muzea, to spore wyzwanie. Naszym głównym celem było stworzenie portalu, na którym w możliwie najlepszy sposób prezentowane będą dzieła sztuki – materiał dostępny dla każdego, od przedszkolaka poprzez uczniów i studentów czy miłośników sztuki, aż po naukowców. Dla każdego odbiorcy - mówi nam Michał Dziewulski, Koordynator projektu.

- To domena publiczna, zbiory można wykorzystać wtórnie, nawet komercyjnie. To oznacza, że jeśli ktoś na przykład będzie chciał nadrukować zdjęcia na koszulki i je sprzedawać, to nie możemy się temu sprzeciwić. Będzie nam bardzo miło, jeśli osoby wykorzystujące te dzieła podpiszą, że są one z Muzeum Narodowego w Krakowie, ale domena publiczna rządzi się swoimi prawami – dodaje.

"Wirtualne muzeum" to nie tylko wysokiej rozdzielczości zdjęcia wybitnych dzieł sztuki, to również treści edukacyjne, zawierające informacje i przybliżające historię publikowanych obiektów. MNK czerpało z najlepszych wzorców i udostępnia platformę porównywalną ze standardami najważniejszych katalogów on-line europejskich muzeów. Jakość i wielkość cyfrowych plików pozwala na wyświetlanie ich na wszystkich typach urządzeń: monitorach komputerów, tabletach czy smartfonach.

- Założeniem platformy jest dzielenie się cyfrowym dziedzictwem kultury, by zapewnić przyszłym pokoleniom dostęp do zasobów wiedzy w kontekście rozwoju kultury cyfrowej. Udostępnienie ma szeroki wymiar i dotyczy nie tylko ilości i jakości treści cyfrowych, ale także wdrożonych standardów, zapewniających udogodnienia także dla osób o specjalnych potrzebach oraz popularyzujących polskie dziedzictwo kulturowe na arenie międzynarodowej - treści dostępne w języku angielskim. Projekt jest kolejną inicjatywą Muzeum Narodowego w Krakowie, realizującą założenia strategii systematycznej cyfryzacji zgromadzonych dzieł sztuki - mówi w rozmowie z WP Joanna Niewidok, Pełnomocnik Dyrektora ds. Pozyskiwania Funduszy Muzeum Narodowego w Krakowie.

Portal zbiory.mnk.pl w nowoczesny sposób prezentuje zdigitalizowane zasoby Muzeum Narodowego w Krakowie, opatrzone merytorycznym komentarzem. Przekazując wiedzę o dziedzictwie kulturowym, zaprasza użytkowników do korzystania z cyfrowych zasobów muzeum, ale także zachęca ich do odwiedzenia muzeum.

Olga Boznańska, Portret kobiecy – Cyganka, 1888, olej na płótnie, zbiory MNK, fot. K. Kowalik, Prac. Digitalizacji MNK

- Ogłaszamy właśnie start nowego portalu, ale nasza praca na tym się nie kończy. Platforma będzie nieustannie uzupełniania o nowe dzieła sztuki, a także ulepszana. Marzy mi się, by znalazł się tam generator gifów. Może to brzmieć zaskakująco dla konserwatywnych odbiorców sztuki, ale jeśli chcemy, by sztuka była popularna, musi otworzyć się na nowe możliwości odbioru kultury – wyjaśnia Łukasz Gaweł.

Projekt "Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020"oraz został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.