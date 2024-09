Wipler zakpił ze słów Tuska. Przywołał Gomułkę

Przemysław Wipler został zapytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o głośne słowa Donalda Tuska o "demokracji walczącej". - Dla mnie to wypowiedź na miarę "władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy" czy "ręka, która zostanie podniesiona na władze, zostanie odrąbana" - ocenił, przywołując znane cytaty z Władysława Gomułki oraz Józefa Cyrankiewicza. - Dla mnie "demokracja walcząca" jest jak "praworządność socjalistyczna", "sprawiedliwość społeczna" i "demokracja ludowa" - dodał ironicznie Wipler. Polityk Konfederacji przestrzegł przed zbyt pochopnym podważaniem statusu tzw. neosędziów. Według niego, w ciągu ostatnich lat wydali oni około 7 mln wyroków w różnych sprawach. Wiper ocenił, że jeżeli Polacy zaczną się masowo w tych sprawach odwoływać do europejskich instytucji, to czeka nas "wielki chaos prawny".