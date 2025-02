Wipler uderzył w Nawrockiego. Jest odpowiedź z PiS

Karol Nawrocki obiecał m.in., że jeżeli zostanie prezydentem, to doprowadzi do obniżenia cen prądu. - To są kłamstwa, to są obietnice, które nie mają szansy na spełnienie - ocenił poseł Przemysław Wipler (Konfederacja). Dodał, że takie "opowieści" świadczą o tym, że "Nawrocki nie ma pojęcia o polityce". - Trzeba nie znać się na polityce, żeby mówić takie słowa (…). Jeżeli dzisiaj cytowany parlamentarzysta mówi, że nie ma takich możliwości, to znaczy, że kapituluje i że kandydat, którego wspiera, nie będzie wykorzystywał politycznych działań - odpowiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. - Rząd nic nie zrobi bez prezydenta (…). Karol Nawrocki, jeżeli zostanie prezydentem, będzie poważnym partnerem dla rządu, będzie stawiał warunki rządowi, jeżeli chodzi o współpracę (…). A jednym z warunków dobrej współpracy rządu i prezydenta Karola Nawrockiego będzie obniżenie cen prądu. I gwarantuję, że jeżeli pan prezydent Karol Nawrocki będzie realizował politykę, z którą idzie do wyborów, to ceny prądu będą w Polsce niższe - zapewnił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

