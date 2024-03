Wipler puszcza oko do Trzeciej Drogi. "Rząd mniejszościowy bez Tuska"

Przemysław Wipler z Konfederacji puszcza oko do Trzeciej Drogi. - My nie wejdziemy do koalicji rządzącej, ale gdyby miał być rząd mniejszościowy Hołowni i Trzeciej Drogi bez Donalda Tuska, jeśli nie będą atakowani radykalnie lewicowym postulatami... Dla nas rząd mniejszościowy to jest jakiś oddech - mówił.