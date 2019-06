Wiosna Roberta Biedronia wystartuje razem z PO? Jest zaproszenie do rozmów

Władze Wiosny upoważniły lidera partii Roberta Biedronia do rozmów z całą opozycją w sprawie budowy jednego bloku przed wyborami . Na propozycję współpracy odpowiedział już na Twitterze lider PO Grzegorz Schetyna.

- Dziś Wiosna spotkała się, żeby rozmawiać o przyszłości. O tym, co jest największym wyzwaniem dla wszystkich demokratów i demokratek. Dokonaliśmy wyboru, który w dzisiejszej sytuacji wydaje się jedną z opcji, która powinna pojawić się na stole - stwierdził lider Wiosny Robert Biedroń. - Żeby to, co dziś jest największym zagrożeniem dla Polski, czyli większość konstytucyjna ze strony PiS, nigdy się nie wydarzyło, musimy wszyscy dokonać jeszcze bardziej dojrzałego wyboru - dodał.