"Wioska duchów" w Hiszpanii. Susza odsłoniła zatopione 30 lat temu miasteczko

Susza odsłoniła zalane 30 lat temu miasteczko Aceredo w północno-zachodniej Hiszpanii przy granicy z Portugalią. W 1992 r. wybudowano tu zbiornik Alto Lindoso. Eksploatacja miejsca przez portugalską firmę zarządzającą zbiornikiem i warunki pogodowe doprowadziły do odsłonięcia dawnej zabudowy. Od listopada 2021 r. dawny krajobraz Aceredo zaczął wyłaniać się spod wody. Wśród ruin widać pozostałości po budynkach, zawalone dachy, szczątki drzwi, drewniane belki, zniszczone samochody, a także fontannę z wodą pitną z zardzewiałej rury. Oprócz resztek błota w oczy rzuca się wyschnięta i popękana ziemia. Ruiny "wioski duchów" zaczęły przyciągać uwagę ludzi. Miejsce szybko stało się popularną atrakcją turystyczną. Wczasowicze przyjeżdżają tu podziwiać zachowane pozostałości opuszczonej miejscowości. Ekstremalna susza i brak opadów deszczu w styczniu niemalże opróżniły tamę przy hiszpańsko-portugalskiej granicy. Alto Lindoso osiągnął 15 proc. swojej objętości. Lokalne władze oskarżają o to m.in. firmę zarządzającą zbiornikiem. Przedsiębiorstwo deklaruje, że działa zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na suszę, 1 lutego rząd Portugalii nakazał wstrzymać zużycie wody do produkcji energii i nawadniania kilku zapór.