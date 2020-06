Willa Kaczyńskiego na Żoliborzu. Minister mówił, że "policja nie ochrania domu"

Choć oficjalnie Jarosław Kaczyński ma tylko ochronę prywatnej firmy, to jednak dziennikarze TVN24 dotarli do rozkazów, z których ma wynikać, że okolicy domu Kaczyńskiego policjanci pilnują całodobowo. Jak twierdzą anonimowe źródła stacji, mają zmieniać się trzy razy na dobę, na każdej zmianie jest czterech umundurowanych i dwóch nieumundurowanych funkcjonariuszy. Zatem przez 24 godziny w pilnowanie okolicy zaangażowanych może być nawet 18 policjantów.

Policja tłumaczy się interwencjami

– To jakiś żart. To nieco ponad dwie interwencje na miesiąc, czyli tyle co nic. Na tej podstawie można by zakładać posterunki stałe w całej Warszawie, gdzie incydentów jest bez porównania więcej – ocenia zasadność wzmożonego patrolu policjant z Komendy Głównej, zapytany przez TVN24 o opinię w tej sprawie.