Wilki wchodzą do dużych miast. Oto najnowsza mapa

Wataha pięciu wilków zamieszkała w niedużym lesie kilka kilometrów od centrum Poznania. Nagranie z umieszczonej fotopułapki to najnowsza aktualizacja na mapie występowania polskich wilków. Będziecie zdziwieni, gdzie jeszcze widziano ostatnio wilki.

- Ludzie spacerują, biegają po tych terenach. A to niewielki obszar leśny. Dla wilka całkowicie nieodpowiedni. Wilk teren łowiecki ma dużo większy, sięgający 10 tys. hektarów. Las za Swarzędzem liczy jakieś 500 ha. Obecność w nim watahy wilków świadczy o przekroczeniu pojemności środowiskowej dla tego gatunku w okolicznych dużych, zwartych kompleksach leśnych - komentuje myśliwy na łamach " Głosu Wielkopolskiego ".

Wilki to nie tylko Bieszczady i puszcze

Nagranie poznańskich wilków to prawdopodobnie pierwszy, udokumentowany przypadek stałego występowania wilków blisko dużych ośrodków miejskich. Więcej na ten temat, mówi mapa opracowana przez prof. Henryka Okarmę z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Stale nanosi on "twarde dowody" występowania wilków w Polsce. To głównie nagrania z fotopułapek instalowanych przez leśniczych, myśliwych i amatorów podglądania przyrody.