Wigilia polityków. Posłanka KO: "W tym roku z mamą na Skype"

Lubnauer przyznaje: - Wyszliśmy z założenia, że nawet, jak nie ma obostrzeń, to zadaniem każdego jest samoograniczenie się. Również w święta. To bardzo trudne, ale konieczne. U nas zawsze wielką przyjemnością było wspólne oglądanie prezentów, to była bardzo ważna część Wigilii, teraz to nie będzie takie same.