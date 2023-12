Wigilia 2023. Czy to święto nakazane? Czy 24 grudnia obowiązuje post?

Wigilia to święto związane z wieloma zwyczajami. W tradycji chrześcijańskiej to dzień poprzedzający Boże Narodzenie, w którym kończy się okres adwentu. W 2023 roku Wigilia przypada w niedzielę. Czy tego dnia katolicy mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej? Co z wigilijnym postem?