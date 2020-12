Wigilia 2020 w dobie koronawirusa. Jakie obostrzenia na nas czekają w święta?

Szymon Hołownia zdumiony słowami Andrzeja Dudy. "Nierozumny upór"

Wigilia 2020. Ile osób przy wigilijnym stole?

- Policjanci będą reagować w ramach pełnionej służby, tak jak musimy reagować, gdy docierają do nas informacje od obywateli. Jeśli otrzymamy zgłoszenie, że ktoś nie przestrzega przepisów, będziemy zobowiązani reagować - tłumaczył Ciarka. Jednak łamanie nakazów i zakazów może kosztować od 5 do 30 tys. zł. Taką karę może nałożyć sanepid.

Wigilia 2020. Planujesz święta za granicą? Sprawdź obostrzenia

Do 31 grudnia został również przedłużony zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym. Wyjątek stanowią państwa UE, znajdujące się w strefie Schengen oraz lotniska w stanach Illinois i Nowy Jork w USA. Przypomnijmy: o północy z poniedziałku na wtorek zostały wstrzymane do odwołania wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Ma to związek z wykryciem nowej mutacji koronawirusa na Wyspach.