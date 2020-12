Wigilia i sylwester 2020. Niemcy kontrolują auta przy granicy z Polską

Osoby przyjeżdżające z Polski lub innego kraju zaliczanego przez Niemcy do obszarów podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Nie ma już możliwości zwolnienia z kwarantanny (bez posiadania negatywnego wyniku testu) w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin) lub w przypadku odwiedzin najbliższej rodziny w Polsce do 72 godzin.

Wigilia i sylwester 2020. Niemcy kontrolują auta. Niektórzy zawracają

Zrezygnowało też kilkudziesięciu kierowców jadących z Polski do Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W środę policja zatrzymała 274 pojazdów, 24 z nich zawróciło do Polski. Kilkanaście osób nie miało przy sobie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przyjazdu do Niemiec.