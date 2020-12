Niemcy. Wzmożone kontrole na granicy z Polską

Jak wyjaśnia w komunikacie polska ambasada w Berlinie, na terenie Niemiec w prywatnym samochodem może podróżować do pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych.

Osoby wjeżdżające do naszych zachodnich sąsiadów mają też obowiązek elektronicznej rejestracji powrotu. Z tego nakazu zwolnione są osoby, które były w Polsce krócej niż 24 godziny. One także nie muszą odbywać kwarantanny.

Inni wjeżdżający z Polski do Niemiec bez odpowiednich zaświadczeń muszą się liczyć z koniecznością odbycia kwarantanny - przypomina Radio Szczecin.

Koronawirus. Przepełnione szpitale, zwłoki w kontenerze

Według rządu federalnego Niemcy znajdują się obecnie w najgorszej fazie kryzysu. Drastycznie rośnie liczba zgonów z powodu COVID-19. Szpitale w Hesji nie mają już gdzie przechowywać zwłok, więc przewozi się je do kontenera ustawionego w tym celu na cmentarzu.

Koronawirus. Lockdown w Niemczech

Twardy lockdown w Niemczech oznacza, że od 16 grudnia do 10 stycznia u naszych zachodnich sąsiadów działają tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a wybrani pracodawcy są zobowiązani do zawieszenia swojej działalności albo wprowadzenie pracy zdalnej.