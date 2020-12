Koronawirus. Rząd Niemiec: Kraj w najtrudniejszej fazie pandemii

Trudny początek nowego roku

- Realistycznie musimy się nastawić na to, że na pewno styczeń i luty będą należeć do najtrudniejszych miesięcy w tej pandemii – zapowiedział rzecznik rządu. Władze liczą się z tym, że z powodu zwiększenia aktywności ludności podczas świąt i sylwestra dojdzie ponownie do wzrostu liczby zakażeń. I trzeba się z tym liczyć, "mimo wszystkich ograniczeń i ostrożności, których mam nadzieję, większość ludzi będzie przestrzegać"- powiedział Seibert.