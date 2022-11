Więzili dziecko przez siedem lat. Jugendamt nie zareagował

Matki i dziewczynki nie spotkali także ratownicy, którzy krótko po Bożym Narodzeniu w 2021 roku zostali wezwani do domu z powodu niewielkiego pożaru, wywołanego usterką techniczną. Przełom w sprawie nastąpił dopiero w czerwcu 2022 roku, gdy do Jugendamtu zgłosiło się małżeństwo, które okrężną drogą miało się dowiedzieć o dziewczynce i podało konkretne wskazówki. Jugendamt zwrócił się jeszcze do Włoch z pytaniem, czy matka faktycznie tam mieszka. Osiem tygodni później nadeszła odpowiedź: Nie.