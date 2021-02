Wierzchowo. Śmierć w zakładzie karnym. Wyrok dla więźnia za zabójstwo współosadzonego

Do zdarzenia doszło na początku grudnia 2019 r. w Zakładzie Karnym w Wierzchowie (woj. zachodniopomorskie). Daniel C., który odsiadywał wyrok za usiłowanie zabójstwa, zaatakował taboretem współosadzonego, odbywającego karę za przestępstwo przeciwko mieniu.

Wierzchowo. Śmierć w Zakładzie Karnym po ataku na współwięźnia

Poszkodowany w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Zmarł. W momencie zdarzenia w celi nie było nikogo więcej oprócz osadzonych. Wcześniej między skazanymi nie dochodziło do żadnych konfliktów. Sprawca ataku nie potrafił wytłumaczyć swojego postępowania.