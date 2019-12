Wierzchowo. Atak na współwięźnia. Śmierć w Zakładzie Karnym

Jeden z osadzonych zaatakował współwięźnia. Mimo reakcji funkcjonariuszy Służby Więziennej nie udało zapobiec tragedii. Mężczyzna zmarł. Nie wiadomo, dlaczego doszło do starcia. Trwa wyjaśnianie sprawy.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Zakładzie Karnym w Wierzchowie (woj. zachodniopomorskie). Jeden z osadzonych miał zaatakować więźnia, z którym siedział w celi. W momencie zdarzenia nie było tam nikogo więcej. Wcześniej między skazanymi miało nie dochodzić do żadnych konfliktów.