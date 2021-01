Kajetan P. w więzieniu: jest wulgarny i agresywny

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł we wtorek, że oskarżony o zabójstwo lektorki języka włoskiego Kajetan P. ma spędzić resztę życia w więzieniu , a karę odbywać w systemie terapeutycznym. Jeżeli wyrok wydany 26 stycznia 2021 roku uprawomocni się, komisja penitencjarna zakładu karnego zdecyduje gdzie P. ma odbywać karę.

Obecnie Kajetan P. przebywa w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi na oddziale psychiatrii sądowej. Trafił tam w 2018 roku, wcześniej tymczasowy areszt odbywał w Poznaniu i w Warszawie. Uznany został za więźnia niebezpiecznego, dlatego umieszczono go w jednoosobowej, monitorowanej celi. Dla bezpieczeństwa osadzonego wyposażenie celi jest na stałe przytwierdzone do posadzki, co ma zmniejszyć ryzyko zrobienia krzywdy sobie samemu bądź funkcjonariuszom służby więziennej. Je posiłki korzystając z plastikowych sztućców.