Warszawa. Kajetan P. miał usłyszeć wyrok. Zaskakująca decyzja sądu

Kajetan P., oskarżony o brutalne morderstwo nauczycielki w Warszawie, nie usłyszał wyroku. Sąd zdecydował o wznowieniu procesu z powodu nowych okoliczności dowodowych.

Proces Kajetana P.

Kajetan P.: poczułem, że muszę zabić człowieka

Okazało się, że to ciało 30-letniej Katarzyny J. Kajetan P. przyjechał do mieszkania kobiety przy ul. Skierniewickiej na Woli w Warszawie pod pretekstem rozpoczęcia nauki języka włoskiego. Zadał jej kilka ciosów nożem w szyję. Zwłoki rozczłonkował, zapakował do torby podróżnej i plecaka, a potem przewiózł taksówką do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Tam próbował zatrzeć ślady i wzniecił pożar.