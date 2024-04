Wiemy już wszystko. Zapowiada się wielka awantura w Sejmie

Hołownia zapowiedział w środę, że jeżeli pojawią się w czasie prac nad projektami wnioski o ich odrzucenie w I czytaniu, to głosowania nad tymi wnioskami odbędą się w piątek. Dodał, że jeżeli Sejm zdecyduje o skierowaniu tych projektów do komisji nadzwyczajnej, to Sejm jeszcze w piątek tę komisję powoła. Marszałek Sejmu podkreślił, że nie ma pewności, czy wszystkie cztery projekty dotyczące przepisów aborcyjnych trafią do komisji.