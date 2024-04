Ka-27 zniszczony na Krymie. Cios dla armii Putina

Ka-27 to radziecki śmigłowiec morski przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych, służący jako maszyna pokładowa na okrętach marynarki wojennej. Jest zdolny do wykrywania nowoczesnych okrętów podwodnych i celów nawodnych, przesyłania danych o nich do stacji pokładowych i lądowych oraz atakowania ich za pomocą broni pokładowej.