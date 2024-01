Wiemy, ile zarobili członkowie KRS. Poseł PiS od razu wytknął posłance KO

Kamila Gasiuk-Pihowicz odpowiada na wpis KRS

Teraz posłanka KO komentuje, że "tak wygląda zorganizowana akcja dyskredytująca mnie". "Byłam na posiedzeniach neoKRS rzadziej niż koleżanka pana Ziobry (Dagmara Pawełczyk-Woicka - red.). A to, że za 20-min. zebrania wypłacana jest taka sama dieta, co za wielogodzinne zapoznawanie się z aktami osobowymi, to patologia. Zmienimy to" - skomentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz na portalu X.