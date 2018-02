Wiemy, ile zarabia Tatrzański Park Narodowy. Zdziwienie... aż 5 mln zł z wycinki drewna!?

Kiedy w słoneczny weekend tłumy turystów zaczynają szturmować Morskie Oko i tatrzańskie doliny, rzeka pieniędzy trafia na konto Tatrzańskiego Parku Narodowego. To zestawienie jest najlepszym dowodem, że każdy biznes pod Tatrami to żyła złota.

Tatrzański Park Narodowy właśnie podsumował dochody za udostępnianie Tatr w minionym roku. Okazuje się, że turyści wpłacili do budżetu instytucji ponad 11,7 mln złotych. To wpływy z biletów za wstęp do parku narodowego. W słoneczny weekend Morskie Oko szturmuje nawet kilka tysięcy osób. Wówczas kasy przy parkingu na Palenicy Białczańskiej przyjmują kilkadziesiąt tysięcy złotych dziennie.